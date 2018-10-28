أمانة المدينة المنورة ترد على شكوى مواطن بشأن غياب التخطيط السليم لبعض الطرق
اشتكى إحدى المواطنين من غياب التخطيط السليم ببعض طريق المدينة المنورة والهدم والرصف وقلة الأشجار.
وأوضح المواطن في شكواه عبر تغريدة في ” تويتر ” : ” طريق الملك عبد العزيز اهم الطرق يربط الحرم النبوي بالمطار مرورا بقطار الحرمين ومدينة المعرفة بسبب غياب التخطيط السليم ، ولم يمر شهر الا وتر فيه هدم ورصف وقله اشجار وإغلاق دوار ورداءة بالتنفيذ ، نريد أن نعمل بعمل بعقلية ٢٠٢٩ لضمان التنفيذ واستدامة المكان ” .
وتفاعلت أمانة المدينة المنورة مع شكوى المواطن قائلة: ” بشأن طريق و دوار الملك عبدالعزيز ، نود الإفادة إنه بناء على مخرجات لجنة معالجة الازدحامات المرورية برئاسة مقام الإمارة وبمشاركة ( أمانة المنطقة ، إدارة المرور ، هيئة تطوير المنطقة ، فرع وزارة النقل ) فقد تقرر تنفيذ تعديلات 1/2 ” على الدوار وذلك لضمان انسيابية الحركة المرورية .
وأضافت أمانة المدينة المنورة: ” وفيما يتعلق بالأرصفة والطريق بشكل عام ، فقد تم إعداد دراسة لتطوير طريق الملك عبدالعزيز ضمن مشروع ” تطوير وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية بالمدينة المنورة ” والذي تم ترسيته على احدى الشركات الوطنية ويجري العمل به ” .
ابن طابة[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 4 ساعات
بالنسبة لفكرة دوار الملك عبدالعزيز فعلا ممتازة جدا وأما تطوير الشارع بشكل عام يحتاج اعادة نظر ويمكن التساؤل شارع بهذا القدر يدهن ارصفته عامل او اثنين أين الشركات المؤسسات الوطنية ذات الثقل