أمانة المدينة المنورة ترد على شكوى مواطن بشأن غياب التخطيط السليم لبعض الطرق

نايف السالم(صدى):

اشتكى إحدى المواطنين من غياب التخطيط السليم ببعض طريق المدينة المنورة والهدم والرصف وقلة الأشجار.

وأوضح المواطن في شكواه عبر تغريدة في ” تويتر ” : ” طريق الملك عبد العزيز اهم الطرق يربط الحرم النبوي بالمطار مرورا بقطار الحرمين ومدينة المعرفة بسبب غياب التخطيط السليم ، ولم يمر شهر الا وتر فيه هدم ورصف وقله اشجار وإغلاق دوار ورداءة بالتنفيذ ، نريد أن نعمل بعمل بعقلية ٢٠٢٩ لضمان التنفيذ واستدامة المكان ” .

وتفاعلت أمانة المدينة المنورة مع شكوى المواطن قائلة: ” بشأن طريق و دوار الملك عبدالعزيز ، نود الإفادة إنه بناء على مخرجات لجنة معالجة الازدحامات المرورية برئاسة مقام الإمارة وبمشاركة ( أمانة المنطقة ، إدارة المرور ، هيئة تطوير المنطقة ، فرع وزارة النقل ) فقد تقرر تنفيذ تعديلات 1/2 ” ‏على الدوار وذلك لضمان انسيابية الحركة المرورية .

وأضافت أمانة المدينة المنورة: ” وفيما يتعلق بالأرصفة والطريق بشكل عام ، فقد تم إعداد دراسة لتطوير طريق الملك عبدالعزيز ضمن مشروع ” تطوير وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية بالمدينة المنورة ” والذي تم ترسيته على احدى الشركات الوطنية ويجري العمل به ” .