بالصور.. مجموعة السبيت تحسم بطولة المملكة للبلوت

بدر الحارثي تصوير: محمد السعران(صدى):

نجح أبطال مجموعة السبيت، في حسم بطولة المملكة للبلوت لصالحهم، بعد الفوز على مجموعة الديمن، ليكون هو الفريق الفائز بالمليون ريال.

وتشمل مجموعة السبيت كل من ضوبحي السبيعي ومسفر العرجاني، فيما تشمل مجموعة الديمن كل من سامي العوفي ومحمد آل ضعيني.

وفازت مجموعة السبيت بمليون ريال، فيما فازت مجموعة الديمن بنصف مليون ريال لصاحب المركز الثاني، فيما حصل أبطال مجموعة الهاص ” صقر العمار، بدر القحطاني ” على 300 ألف ريال لتحقيقهم المركز الثالث، وأخذت مجموعة الشريا ” عبدالله الشهراني، رزق الله العتيبي ” 200 ألف ريال لحصولها على المركز الرابع.

وضمت البطولة أكثر من 20 ألف لاعب، انقسموا إلى نحو 10 آلاف فريق، قبل أن تتأهل 4 فرق فقط للجولات الختامية، كما أقيمت منافسات البطولة في الصالات الخضراء في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، منذ 17 أكتوبر الجاري.