مدني نجران يدعو لأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان السيول

نجران(صدى):

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، وأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار، وجريان السيول، وذلك بناءً على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي تشير إلى هطول أمطار رعدية على منطقة نجران.

كما دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة إلى الحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات، وعدم عبور الأودية، وتجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار، والأماكن المرتفعة، وعدم استخدام الجوال أثناء البرق .

وأهابت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة بالمواطنين والمقيمين لاتباع ارشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني على بوابة التوعية الوقائية، وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه أبان مدير الدفاع المدني بمنطقة نجران اللواء غازي بن يحيى الألمعي، أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة عملت على اتخاذ كافة الإجراءات لرفع مستوى الاستعداد والجاهزية للقوى البشرية والآلية من خلال المتابعة المستمرة ومتابعة برامج التدريب على رأس العمل، كما جهزت كافة الإدارات والمراكز وفرق الإنقاذ والإنقاذ المائي والغواصين بمعدات الإنقاذ والغوص والقوارب لمواجهة أي طارئ لا سمح الله، متمنياً للجميع السلامة.