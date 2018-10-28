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وظائف شاغرة في مصفاة ساسرف

وظائف شاغرة في مصفاة ساسرف
فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة مصفاة أرامكو “ ساسرف ” ، وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

وأشارت الشركة، إلى أنَّ الوظائف على مسمى : رئيس أمن المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو أمن تكنولوجيا المعلومات)، أو أي مجال آخر ذي الصلة، مهندس تحويل- صيانة: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها، ومهندس تخطيط: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

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