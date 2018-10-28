الأرصاد: تحذر من الغبار وإنعدام الرؤية بالرياض ونجران

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، تنبيهًا متقدمًا لأهالي منطقة ” الرياض، وادي الدواسر، السليل، والأجزاء المجاورة ” ، بالإضافة منطقة ” نجران، والخرخير، وتمتد إلى شرورة والأجزاء المجاورة ” ، وذلك نتيجة نشاط الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة، وتؤدي إلى شبه الإنعدام في الرؤية الأفقية.

وأوضحت ” الهيئة ” ، أن الحالة ستبدأ في الساعة 20:00 اليوم الأحد، وستنتهي هذه الحالة في الساعة 6:00 يوم الإثنين.