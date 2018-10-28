بالفيديو.. الأرصاد توضح حالة الطقس الأيام القادمة

نايف السالم(صدى):

نفى المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، اليوم الأحد التحليلات المتداولة عن أمطار غير مسبوقة منذ 20 عاماً.

وقال القحطاني خلال مشاركته في برنامج ” معالي المواطن ” إن كمية الأمطار حتى الأن قرابة الثلاثين متر، والتنبيهات المتقدمة حاليًا على الرياض والمدينة المنورة والأمطار من متوسطة إلى غزيرة.

وأضاف : ستستمر التقلبات الجوية على بعض مناطق المملكة بدءً من اليوم الأحد 1440/2/19 وحتى الخميس 1440/2/23.إن شاء الله.

وتابع : نحن نقدم الملعومات وفقًا للمرافق الموجودة للهيئة العامة للأرصاد حتى تكون المعلومات دقيقة، بالإضافة إلى المدن الرئيسية المعتمدة بالنشرات الجوية.