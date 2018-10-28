بالفيديو.. الأرصاد توضح حالة الطقس الأيام القادمة
نفى المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، اليوم الأحد التحليلات المتداولة عن أمطار غير مسبوقة منذ 20 عاماً.
وقال القحطاني خلال مشاركته في برنامج ” معالي المواطن ” إن كمية الأمطار حتى الأن قرابة الثلاثين متر، والتنبيهات المتقدمة حاليًا على الرياض والمدينة المنورة والأمطار من متوسطة إلى غزيرة.
وأضاف : ستستمر التقلبات الجوية على بعض مناطق المملكة بدءً من اليوم الأحد 1440/2/19 وحتى الخميس 1440/2/23.إن شاء الله.
وتابع : نحن نقدم الملعومات وفقًا للمرافق الموجودة للهيئة العامة للأرصاد حتى تكون المعلومات دقيقة، بالإضافة إلى المدن الرئيسية المعتمدة بالنشرات الجوية.
المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد وحماية البيئة يكشف لــ #معالي_المواطن حالة الأمطار على السعودية في الأيام القادمة pic.twitter.com/2rAgUB0VKh
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) October 28, 2018
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