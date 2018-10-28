شاهد.. انفجار بندقية في موكب زفاف كاد يتحول لكارثة.. وهذا ماحدث للمارة

مليكة فؤاد(صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة انفجار بندقية في موكب زفاف بمدينة العيون المغربية ، وذلك بعد تعرض أحد المشاركين في الإستعراضات المخصصة للحفل لحادث انزلاق من فوق فرسه، وهو يحمل بندقيته التي انفجرت في وجه المارة .

وأنقذت العناية الالهية المارة الذين كانوا على طول الشارع، الذي كان يمر به موكب زفاف الباذخ من مجزرة محققة، وهذه ليست المرة الأولى التي تقع فيها مثل هذه الأحداث في المناطق ، بدون أن تتحرك السلطات.

وطالب أهالي مدينة العيون المغربية ان الاحتفالات تكون مؤمنة بما يكفي، وأن لا تتم بشكل عشوائي حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.