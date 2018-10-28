بالفيديو.. السيول تجرف مركبة في شقراء بعد أن عرض قائدها نفسه للخطر

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الأحد، السيول وهي تجرف مركبة بمحافظة شقراء، بعد أن أصر قائدها على عبور الوادي أثناء جريانه وعرض نفسه للخطر بعدم اتباع تعليمات الدفاع المدني.

وكان الدفاع المدني قد حذر المواطنين والمقيمين، من استمرار التقلبات الجوية، مؤكدًا على ضرورة توخي الحذر واتباع التعليمات.

وأوضح الدفاع المدني أن هذا التنبيه يأتي بعد ما ورد من هيئة الأرصاد بشأن التقلبات الجوية على بعض مناطق المملكة بدءً من يوم الأحد 1440/2/19 وحتى الخميس 1440/2/23.