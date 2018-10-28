بالفيديو.. عشرات السعوديين يعملون في نظافة الحرم المكي لأول مرة

نايف السالم(صدى):

يعمل العشرات من السعوديين، في نظافة المسجد الحرام، وذلك لأول مرة بعد أن كان هذا العمل مقتصرًا على الأجانب فقط.

ويقوم 85 شابًا سعوديًا، يمثلون الدفعة الأولى من الشباب السعودي، بقيادة وتشغيل وصيانة العربات الحديثة المخصصة لنظافة المسجد الحرام.

من جانبه، أشار نايف الجحدلي مدير إدارة التطهير والسجاد بالمسجد الحرام، إلى أنه تم استبدال تشغيل المكائن القديمة بمكائن جديدة ذات فعالية أكثر وتقنية حديثة في صحن المطاف وبفريق متخصص بكوادر سعودية مؤهلة للقيام بالعمل على نظافة وغسيل الأرضيات داخل المسجد الحرام وممراته وسطحه، مزودة بمواد النظافة اللازمة.

كما أوضح أن الرئاسة تسعى لتطوير جميع معداتها في الغسيل الآلي والاستغناء عن الغسيل اليدوي في المسجد الحرام وساحاته وذلك لمزيد من الإتقان والجودة والنظافة.