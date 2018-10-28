بالفيديو.. أمانة جدة تعد بحل مشكلة طفح الصرف الصحي بالريان خلال شهر

نايف السالم(صدى):

تطفح مياه الصرف الصحي في حي الريان بجدة، وطفح معها الكثير من الأسئلة لعل أبرزها إلى متى تستمر هذه المشاهد المأساوية التي شوهت مظهر المدينة، وعطلت مظاهر البناء؟

وفي هذا الإطار، أوضح الأستاذ محمد البقمي، المتحدث الرسمي لأمانة مدينة جدة، أن حي الريان من الأحياء التي تعاني ارتفاع نسوب المياه الجوفية؛ لعدم وجود شبكات صرف صحي متكاملة.

وأكد خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج ” معالي المواطن ” ، أن الأمانة تعمل مع شركة المياه الوطنية لحل هذه المشكلة، مضيفًا أنه تم اقتراح بعض الحلول من ضمنها عمل شبكة يتم ربطها بمجرى السيل كحل مؤقت.

وأشار إلى أنه يتوقع أن تنتهي مشكلة الطفح خلال شهر، حيث أنه تم البدء فعليًا في معالجة المشكلة.