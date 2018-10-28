تسريب صور فاضحة للفنانة ” مريم حسين ” عبر وسائل التواصل

أماني الغامدي(صدى):

تعرضت الفنانة المغربية ” مريم حسين ” ، اليوم الأحد، لورطة كبيرة عقب تسريب بعض الصور الفاضحة لها بعد إختراق الحسابات الخاصة بها، عن طريق بعض الـ ” هاكرز ” .

فيما استنكر عدد من الفنانين والإعلاميين المغاربة، ما حدث مع الفنانة ” مريم ” ، وقدموا الدعم لها عقب انتشار صور مخلة بالآداب، وبعد تعرضها للإساءة لسمعتها، جاء ذلك وسط امتناعها عن التعليق.

و نشر حساب على تطبيقي ” السناب شات ” و ” الانستغرام ” ، مؤخرًا صورًا قديمة للإعلامية العاملة بقناة ” أم بي سي ” ، مرتدية ملابس مثيرة مدعيًا أنها كانت برفقة أمير سعودي، وشهدت الصور انتشار على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي .