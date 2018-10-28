كفى توعوي نزلاء سجن الطائف بمخاطر السموم

نايف السالم(صدى):

أقامت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات ممثلة بقسم التوعية و التثقيف البرنامج الوقائي (جيل) لنزلاء السجن العام بالطائف وذلك ضمن الشراكة المتفق عليها بين إدارة كفى و إدارة السجون بالمحافظة .

البرنامج والذي استهدف طلاب متوسطة و ثانوية ابن ماجه بالسجن حضره البرنامج مدير سجون محافظة الطائف المقدم سعيد العجب و مدير شعبة التأهيل و الإصلاح بالسجن العام بالطائف النقيب محمد الثمالي و قائد المدرسة الأستاذ مطلق الثبيتي حيث اشتمل البرنامج التوعوي على عرض مرئي واحصائيات حول ضحايا السموم بالمملكة واعضاء مسرطنة لأشخاص فارقوا الحياة نتيجة الادمان ، فيما أبدى عدد من النزلاء رغبتهم في تلقي العلاج والاقلاع نهائيا عن التدخين والتوجه الى عيادات جمعية كفى فور انتهاء محكوميتهم.

و في ختام البرنامج كرم مدير سجون المحافظة فريق كفى التوعوي ، مقدما شكره لجهود الجمعية في توعية و توجيه النزلاء والتي لمس أثرها بعد انتهاء العروض.