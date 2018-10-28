ضحك هستيري لميجان ميركل بسبب البعوض

لندن(صدى):

انفجرت ميغان، دوقة ساسكس، في الضحك حتى دمعت عيناها خلال عرض كوميدي حول البعوض لتلاميذ بمدرسة في تونغا كانوا يغنون ويرقصون أثناء أداء العرض.

وكان طلاب في مدرسة «توبو كوليدج» قدموا للأمير هاري وميغان عرضاً كوميدياً بشأن المشاهد والأصوات في غابة استوائية بالجزيرة.

وحضرا الزوجان عشاءً ملكياً مع ملك تونغا؛ توبو السادس، حيث تألقت ميغان في ثوبها المطرز الفضي الطويل، وكان الأمير هاري يرتدي ملابس سهرة سوداء وميداليات على اليسار.