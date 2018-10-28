” الجوازات ” توضح الإجراء المتبع في حال فصل مرافق عن جواز والده

عادل الحربي (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات الإجراء المتبع في حال فصل مرافق عن جواز والده أو والدته، مبينة إنه لابد من إلغاء الجواز الحالي ثم إصدار جواز مستقل لكل مستفيد.

جاء ذلك ردا على تساءل مواطن عبر الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات تضمن: ” إذا فصلت المرافق من جواز أبيه أو أمه واستخرجت له جوازا جديدا، هل يبقى الجواز فعال للأصل أعني الأب والأم خصوصا أنه لم ينته بعد؟ “.

وتفاعل حساب مديرية الجوازات مع تساءل المواطن قائلا: ” يلزم المراجعة بعد حجز موعد لإلغاء الجواز الحالي ثم إصدار جواز مستقل لكل مستفيد “.