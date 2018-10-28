حمود العنزي (صدى):

تمكنت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية، اليوم الأحد، من ضبط وافِدَيْن يدّعيان العلاج بالطب البديل بدون ترخيص في الرياض ويروجان لنفسهما في برامج التواصل الاجتماعي وإحالتهما إلى النيابة العامة.

ودعت الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات بالإتصال على 937.