” البيئة والمياة ” تدعو إلى الإبلاغ عن الآبار المكشوفة

نايف السالم(صدى):

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة على ضرورة الإبلاغ عن الآبار المكشوفة، حيث أن الوزارة أتاحت نظام “بلاغات” للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية من خلال الرابط: هنــــــا..

وأوضحت الوزارة أنه يمكن الإبلاغ بثلاث خطوات تبدأ بتسجيل الدخول، واختيار الموقع، وإدخال المرفقات، ومن ثم متابعة البلاغ.

ويذكر أن الوزارة أعلنت عن بدء مشروع طموح يسعى إلى ردم الآبار المهجورة في المملكة، وتعميد شركات متخصصة في الردم والتحصين؛ حفاظاً على الأرواح وعلى الممتلكات.