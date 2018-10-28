بالفيديو.. ردّ مسؤول بـ ” العمل ” على خروج الأجانب من السوق وعدم توظيف سعوديين

عادل الحربي (صدى):

كشف مدير توطين القطاع التجاري بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عبدالسلام التويجري، تفاصيل تنفيذ قرار توطين منافذ البيع.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج ” معالي المواطن ” مساء اليوم، أنه في المرحلة الأولى من تنفيذ القرار، وجدت الوزارة أن المؤسسات كانت ملتزمة بشكل جيد حيث بلغت نسبة الالتزام 85%.

وأضاف : ” اعتقد أن أي أحد ممكن ينزل السوق الآن وسيجد أن هناك عدد كبير من السعوديين والسعوديات يعملون فيما قل عدد الأجانب بشكل كبير ” .

وتابع : ” عدد السعوديين الذين توّظفوا ليس بنفس عدد الأجانب الذين تركوا العمل، ولكن يرجع الأمر إلى عوامل اقتصادية فبعض المحلات قللت عدد المنافذ، ولكن بدأ السوق يستعيد عافيته ” .