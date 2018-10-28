بالفيديو.. ردّ مسؤول بـ ” العمل ” على خروج الأجانب من السوق وعدم توظيف سعوديين
كشف مدير توطين القطاع التجاري بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عبدالسلام التويجري، تفاصيل تنفيذ قرار توطين منافذ البيع.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج ” معالي المواطن ” مساء اليوم، أنه في المرحلة الأولى من تنفيذ القرار، وجدت الوزارة أن المؤسسات كانت ملتزمة بشكل جيد حيث بلغت نسبة الالتزام 85%.
وأضاف : ” اعتقد أن أي أحد ممكن ينزل السوق الآن وسيجد أن هناك عدد كبير من السعوديين والسعوديات يعملون فيما قل عدد الأجانب بشكل كبير ” .
وتابع : ” عدد السعوديين الذين توّظفوا ليس بنفس عدد الأجانب الذين تركوا العمل، ولكن يرجع الأمر إلى عوامل اقتصادية فبعض المحلات قللت عدد المنافذ، ولكن بدأ السوق يستعيد عافيته ” .
بعد قرار توطين منافذ البيع، مدير توطين القطاع التجاري بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية يكشف التفاصيل لــ #معالي_المواطن pic.twitter.com/ZdVwDvHAeW
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) October 28, 2018
تعليق[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 7 دقائق
نبغى سعودة الليموزينات والتكاسي بمكة المكرمة 100% والسوبرماركتات الكبيرة والمتوسطه كذلك