” الزعاق ” يوضح سبب تسمية برد الصفار بهذا الاسم

علي القحطاني(صدى):

أوضح الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أننا نعيش حاليًا في أولى نسمات البرد، كاشفًا عن السبب وراء تسميته ببرد الصفار.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” ويسمى عند العامة ببرد الصفار وهي لفظة تكبير لموسم الصفري؛ وسمي بذلك لاصفرار الأجساد من الأمراض بسبب الفترة الانتقالية ” .

وأضاف : ” وأهالينا يقولون(أول البرد توقه وآخر البرد تلقه) أي لا نستهين بهذا البرد وخاصة على كبار وصغار السن ” .