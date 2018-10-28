” الزعاق ” يوضح سبب تسمية برد الصفار بهذا الاسم
أوضح الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أننا نعيش حاليًا في أولى نسمات البرد، كاشفًا عن السبب وراء تسميته ببرد الصفار.
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” ويسمى عند العامة ببرد الصفار وهي لفظة تكبير لموسم الصفري؛ وسمي بذلك لاصفرار الأجساد من الأمراض بسبب الفترة الانتقالية ” .
وأضاف : ” وأهالينا يقولون(أول البرد توقه وآخر البرد تلقه) أي لا نستهين بهذا البرد وخاصة على كبار وصغار السن ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57112 ] نشر منذ 45 دقيقة
صح الكلام ,,