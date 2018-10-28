رطوبة وأمطار.. ” الجهني ” يكشف توقعات الطقس خلال 3 أيام قادمة

علي القحطاني(صدى):

كشف الخبير المناخي، زياد الجهني، أن هناك منخفض جوي متوقع أن يبدأ بالتكوّن غداً الاثنين، فوق البحر الأحمر، مؤكدًا أن تأثيره سيستمر حتى بداية الأسبوع القادم .

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتكون سحب رعدية خلال الساعات القادمة على منطقة الرياض، والقصيم، مضيفًا أنه سيكون هناك نشاط قوي للرطوبة المدارية مع توفر تبريد مثالي في مكان ممتاز، خلال الثلاث أيام القادمة.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” على المدى القريب 3 أيام.. نشاط قوي للرطوبة المدارية مع توفر تبريد مثالي في مكان ممتاز بفضل الله .. حالة ممطرة غزيره على مكه و المدينه .. بدايتها غداً و ذروتها الاربعاء ” .