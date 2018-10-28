بينهم إعلاميين.. إدراج 164 شخصًا على قائمة الإرهابيين بمصر

القاهرة(صدى):

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الأحد، قرارًا بإدراج 164 عضو في جماعة الإخوان على قائمة الإرهابيين، وذلك بتهم ارتكاب أعمال عنف.

وتضمن قرار محكمة جنايات القاهرة، إدراج إعلاميين وعلى رأسهم معتر مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع، وكذلك عاصم عبدالماجد وطارق الزمر، لاتهامهم بالتجمهر والقيام بأعمال عنف.

وأرجعت المحكمة قرارها إلى ” التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريّات ” .

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن ” الإدراج يتم وفق معيار تحفظي، بما يترتب على ذلك من فرض تدابير تحفظية، على ما تثبت خطورته قبل صدور حكم بإدانته عن الفعل المنسوب إليه، وهي تدابير قضائية احتياطية يقصد بها التحفظ والوقاية، وتفرض لمصلحة المجتمع بأكمله ” .