المطوع : توفير السكن للمستفيدين هو الهاجس الأول لنا

سعيد العجل(صدى):

كشف نائب رئيس مجلس جمعية أصدقاء اللاعبين القدامئ الأستاذ فهد المطوع، أن أحد أهم الملفات والتي توليها جمعية أصدقاء اللاعبين منذ تأسيسها أهمية كبيرة هو ملف توفير إسكان خاص للمستفيدين من الجمعية.

وقال المطوع : ” مٌنذ اليوم الأول لتأسيس جمعية أصدقاء اللاعبين القدامئ، والهاجس الأول هو كيفية العمل علئ توفير سكن خاص للمستفيدين من الجمعية وأسرهم ” .

وأضاف: ” السكن هو أحد أهم المتطلبات في الحياة، وهو ماجعل الجمعية تركز بشكل أكبر علئ توفيره للمستفيدين، وبالفعل فقد نجحت الجمعية بعد توفيق الله في سداد ايجار عدد ( 32 ) عائله.

وذكر: ” حرصنا في جمعية أصدقاء اللاعبين علئ ” المسكن ” في المقام الأول، لما يمثله من استقرار للمستفيدين وأسرهم، وكذلك إيماناً من الجمعية بضرورة لم شمل الأسرة الواحدة، وسنسعئ في المستقبل القريب لتقديم خدمات أكبر واشمل من ناحية السكن ومتطلباته ” .

وفي هذا الصدد أوضح المطوع أن الجمعيه تعمل على إطلاق برنامج نوعي لتمليك السكن لغير القادرين من اللاعبين القدامى واسرهم سيتم الكشف عن تفاصيله قريباً.

يٌذكر أن الأستاذ فهد المطوع أحد أبرز الداعمين لجمعية أصدقاء اللاعبين مٌنذ تأسيسها، وقدم الدعم لمبادرات وبرامج الجمعية المادية والمعنوية، والتي أسهمت في خدمة شريحة كبيرة من اللاعبين القدامئ في المملكة.