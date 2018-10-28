المرور يحذر من المراوغة بسرعة بين المركبات

عادل الحربي(صدى):

حذر المرور، اليوم الأحد، من المراوغة بسرعة بين المركبات، مؤكدة أن ذلك يعرض صاحب المركبة والمركبات الأخرى للخطر.

وقال المرور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إن المراوغة بين المركبات تؤدي أيضًا إلى مخالفة مرورية وردت عقوبتها في الجدول رقم ( ٦ ) من نظام المرور الجديد.