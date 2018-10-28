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المرور يحذر من المراوغة بسرعة بين المركبات

المرور يحذر من المراوغة بسرعة بين المركبات
عادل الحربي(صدى):

حذر المرور، اليوم الأحد، من المراوغة بسرعة بين المركبات، مؤكدة أن ذلك يعرض صاحب المركبة والمركبات الأخرى للخطر.

وقال المرور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إن المراوغة بين المركبات تؤدي أيضًا إلى مخالفة مرورية وردت عقوبتها في الجدول رقم ( ٦ ) من نظام المرور الجديد.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 57112 ] نشر منذ 2 ساعتين

احسن ، اتغصوهم ,,

,, يسببون حوادث لخلق الله ,,

[ عدد التعليقات: 37119 ] نشر منذ 2 ساعتين

محد حولك
قبل أمس فطريق الميناء جده المتجهه على مكه
سيارتين يتسابقون وجننو الناس
طايرين ومناورة الين ماوصلوا مكه
والمرور😓
وخط المعيصم المتجهه للسيل يوميآ أخر اليل
والمرور😓
نايمين في العسل.😯

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