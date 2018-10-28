المرور يحذر من المراوغة بسرعة بين المركبات
حذر المرور، اليوم الأحد، من المراوغة بسرعة بين المركبات، مؤكدة أن ذلك يعرض صاحب المركبة والمركبات الأخرى للخطر.
وقال المرور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إن المراوغة بين المركبات تؤدي أيضًا إلى مخالفة مرورية وردت عقوبتها في الجدول رقم ( ٦ ) من نظام المرور الجديد.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57112 ] نشر منذ 2 ساعتين
احسن ، اتغصوهم ,,
,, يسببون حوادث لخلق الله ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37119 ] نشر منذ 2 ساعتين
محد حولك
قبل أمس فطريق الميناء جده المتجهه على مكه
سيارتين يتسابقون وجننو الناس
طايرين ومناورة الين ماوصلوا مكه
والمرور😓
وخط المعيصم المتجهه للسيل يوميآ أخر اليل
والمرور😓
نايمين في العسل.😯