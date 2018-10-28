بالصور.. مناظر خلابة للشلالات خلفتها الأمطار بـ ” نيوم “

نايف السالم(صدى):

يتنافس عشاق التصوير على إلتقاط أفضل الصور للمناطق الجبلية والشلالات وقت هطول الأمطار وتدفق السيول.

وثقت عدسة المصور ” فواز الحربي ” ، مجموعة من الصور لتشكيلات الشلالات التي خلفتها الأمطار على جبال ” نيوم” ، والمحيطة بالمشروع العملاق الذي أعلنت عنه السعودية منذ عام في منطقة واسعة من البحر الأحمر في الجزء الشمالي الغربي.

ونشر ” الحربي ” ، بعض الصور على حساباته في مواقع التواصل المتعددة، والتي أظهرت مشاهد الشلالات منهمرة من أعالي الجبال في لوحات جمالية عكست حقيقة الطبيعة التي تمتلك ” بجدة ” وغيرها من مناطق تبوك قرب ساحل البحر الأحمر، و البحيرات التي كونتها المياه بعد أن أحاطت بالجبال في بعض المناطق.

كما أظهرت مجموعة الصور الملتقطة، الصخور الرملية وقت هطول الأمطار في أروع المناظر للطبيعية خلابة والتي تأثر النفوس ويركض ورائها المصوريين مئات الأميال .