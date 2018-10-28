” التعليم ” تحدد المدد الزمنية للتقديم على إنهاء الخدمة والتقاعد المبكر والإعارة

عادل الحربي (صدى):

كشفت وزارة التعليم، عن المدد الزمنية التي يمكن لشاغلي الوظائف التعليمية تقديم طلباتهم للتقاعد المبكر، والاستقالة، بالإضافة إلى نقل خدماتهم لجهات خارج وزارة التعليم ( التعليم العام)، ونقل الخدمات من الكادر التعليمي للكادر الإداري، والإعارة لمؤسسات تعليمية عامة وخاصة وجميع التكليفات خارج الوزارة .

وأوضحت الوزارة في بيان له اليوم الأحد، أن جميع هذه الخدمات ستكون متاحة للتقديم خلال الفترة من 1440/2/19هـ وحتى 1440/4/20هـ من العام الدراسي 1440/1439هـ .

وأهابت الوزارة في تعميم أصدره معالي نائب وزير التعليم د. عبدالرحمن العاصمي بعدم استقبال أو رفع هذه الطلبات ورقياً، واقتصار التقديم في جهاز الوزارة والإدارات التعليمية عبر النظام الالكتروني “فارس” خلال المدد الزمنية المحددة .

وشدد التعميم على جميع شاغلي الوظائف التعليمية العاملين في جهاز الوزارة وإدارات التعليم بعدم قبول طلبات العدول عن إنهاء الخدمة ( التقاعد المبكر، والاستقالة ) بعد صدور القرار، على أن يكون تاريخ ترك العمل للمتقدمين خلال الفترة المحددة للتقديم وطي قيدهم بتاريخ 1440/10/16هـ .

وتطرق التعميم الوزاري إلى اعتماد قرار نقل الخدمات لجهات خارج الوزارة ( التعليم العام)، والنقل من الكادر التعليمي للإداري، والإعارة للمؤسسات التعليمية الخاصة والعامة، والتكليف خارج الوزارة لشاغلي الوظائف التعليمية سيكون خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1440/1439هـ ، على أن يكون تاريخ ترك العمل لهذه الفئات بعد نهاية العام الدراسي الحالي .

يذكر أن هذا التحديد يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على استقرار العملية التعليمية أثناء العام الدراسي، ورغبة في تطوير إجراءات خدماتها لشاغلي الوظائف التعليمية.