اندية الصالات تنتظر

1- دوري الصالات السعودي متبقي عليه 10 ايام وبعض الفرق لاتعرف من المدرب ولاتعرف حتى اسماء لاعبين الفريق ‬

2- بعض اللاعبين لم يستلم حقوقه المادية من سنوات

ولا تزال المطالبات المالية بين الاندية واللاعبين مستمرة

3- بعض الأندية أحضرت مدربين ولاعبين محترفين ويعملون عمل منظم بالتعاقد مع لاعبين ومحترفين ولديهم دعم مادي واعلامي ( سيجنون ثمرة هذا العمل في الدوري )

4- اكبر مشاكل دورينا ان الاندية تنتظر ‬ان يحضر الدعم المالي من الاتحاد السعودي والذي وعدوا به الاندية

5- حكام كرة قدم الصالات على مستوى مقبول من فهم القانون وحسن الاختيار

6- معسكرات منتخب الصالات تعطي صورة متكامله لحال الدوري السعودي وكيف تدار هذا المنظمومة التي اصبحت الدول العربية والخليجية تنافس فيها عالميا بأدوات أقل والانجاز المصري الاخير في الارجنتين يدل على ان حسن الاختيار والمتابعه الجيده يصل بك الى مراحل متقدمة ومتطورة في كل البطولات

(( تصويبة كرة قدم الصالات ))

خلال ( الأربع سنوات الماضية ) مر على منتخب كرة قدم الصالات السعودي اغرب حالة في تاريخ الألعاب السعودية وهي ( عدم تحقيق اي فوز رسمي في جميع مشاركاته )