” العمل ” تجيب على تساؤل عامل بشأن النقل لمؤسسة جديدة دون الموافقة

علي القحطاني(صدى):

كشف الحساب الرسمي لخدمة عملاء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن الحالات التي يمكن خلالها نقل عامل للمنشأة جديدة دون موافقة صاحب العمل.

وتلقى الحساب الرسمي لخدمة عملاء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سؤالا عبر ” تويتر ” تضمت: ” ‏اذا تم نقل كفالة علي مؤسسة وتم تسديد رسوم النقل وكفيلي لم يصدر لي إقامة باسم المؤسسة الجديدة هل يمكن النقل علي مؤسسة اخرى ” .

وتفاعل حساب خدمة العملاء مع التساءل قائلا: ” ‏‎عزيزنا العميل اذا لم يتم اكمال اجراءات نقل الخدمة عن طريق الجوازات ، تبقى البيانات على صاحب العمل السابق ,, سعدنا بخدمتك ” .

ورد العامل على التغريدة: ” ‏‎لا تم نقل البيانات بالفعل وظاهرة علي ابشر اسم صاحب العمل الجديد بس لم يتم استخراج اقامة باسم صاحب العمل .. هل يمكن نقل كفالة مرة اخري دون اصدار بطاقة باسم صاحب العمل الجديد “.

وأجاب حساب ‏‎خدمة العملاء قائلا: ” يمكن نقل عامل من منشأة من دون موافقة صاحب العمل الحالي في الحالات التالية: إذا كانت رخصة وإقامة العامل منتهية. إن لم يتم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية إن ثبتت كيدية بلاغ تغيّب بحق العامل .. سعدنا بخدمتك ” .