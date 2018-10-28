القصة الكاملة.. موقف محرج لكاتبة أخطأت في عميد الأدب العربي

القاهرة(صدى):

أخطأت الكاتبة المصرية ياسمين الخطيب، في اسم عميد الأدب العربي، من خلال تغريدة لها كتبتها عبر ” تويتر ” ، تقول إن عميد الأدب العربي هو الكاتب المصري عباس العقاد.

وقالت ” الخطيب ” في التغريدة : ” اليوم يوافق ذكرى رحيل عميد الأدب العربى الأستاذ عباس العقاد.. ابن مصر الذى لا يعلم عنه اليوم غالبية أهلها، سوى أنه شارع رئيسى بحى مدينة نصر ” .

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، من التغريدة مؤكدين أن اليوم يوافق ذكرى وفاة الكاتب طه حسين عميد الأدب العربي، بينما الكاب عباس العقاد توفي في شهر مارس.

من جانبها، سارعت ” الخطيب ” في حذف التغريدة معلقة على الأمر : ” والله ما كتبت عباس العقاد ولا روكسى.. الأدمن حبّ يوجب معايا علقنى فى الشارع.. الله يخرب بيته.. بس يُشكر إنه جاب الزملكاوى الجميل محمد هنيدى لحد ناصية التسعين ” .

ويذكر أن الفنان الكوميدي محمد هنيدي كان قد سخر من التغريدة قائلًا : ” ومننساش طبعا إنه خد جايزة نوبل في الأدب ” .