بالفيديو.. أسباب انتشار مفسري الأحلام على مواقع التواصل

علي القحطاني(صدى):

أوضح عبدالرحمن الغامدي، مستشار التطوير، أسباب انتشار مفسري الأحلام بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار ” الغامدي ” خلال لقائه ببرنامج ” ساعة شباب ” المذاع على روتانا خليجية، أن السبب الرئيسي هو الحاجة مضيفًا : ” هناك حاجة إذا هناك انتشار وتوسع ” .

وأضاف أنه لابد أن يكون لها تقنين أكثر وتوعية وتثقيف للمجتمع، مؤكدًا أن الإنسان يجب أن يفكر بعقله وألا يصبح صيدًا سهلًا لكل شخص يصدر له معلومة خاطئة.