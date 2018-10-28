بالفيديو.. أسباب انتشار مفسري الأحلام على مواقع التواصل
أوضح عبدالرحمن الغامدي، مستشار التطوير، أسباب انتشار مفسري الأحلام بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار ” الغامدي ” خلال لقائه ببرنامج ” ساعة شباب ” المذاع على روتانا خليجية، أن السبب الرئيسي هو الحاجة مضيفًا : ” هناك حاجة إذا هناك انتشار وتوسع ” .
وأضاف أنه لابد أن يكون لها تقنين أكثر وتوعية وتثقيف للمجتمع، مؤكدًا أن الإنسان يجب أن يفكر بعقله وألا يصبح صيدًا سهلًا لكل شخص يصدر له معلومة خاطئة.
#عبد_الرحمن_الغامدي .. مستشار تطوير : هذه هي أسباب انتشار مفسري الأحلام على مواقع التواصل #ساعة_شباب
#خليجية pic.twitter.com/YLIKAMvH66
— ساعة شباب (@sa3etshabab) October 28, 2018
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