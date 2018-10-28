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بالفيديو.. أسباب انتشار مفسري الأحلام على مواقع التواصل

بالفيديو.. أسباب انتشار مفسري الأحلام على مواقع التواصل
علي القحطاني(صدى):

أوضح عبدالرحمن الغامدي، مستشار التطوير، أسباب انتشار مفسري الأحلام بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار ” الغامدي ” خلال لقائه ببرنامج ” ساعة شباب ” المذاع على روتانا خليجية، أن السبب الرئيسي هو الحاجة مضيفًا : ” هناك حاجة إذا هناك انتشار وتوسع ” .

وأضاف أنه لابد أن يكون لها تقنين أكثر وتوعية وتثقيف للمجتمع، مؤكدًا أن الإنسان يجب أن يفكر بعقله وألا يصبح صيدًا سهلًا لكل شخص يصدر له معلومة خاطئة.


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