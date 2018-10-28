المدفعية التركية تقصف شرق الفرات عقب تهديدات أردوغان

أنقرة(صدى):

تداولت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، أنباء عن قصف الجيش التركي، مواقع لوحدات حماية الشعب الكردية في محيط مدينة كوباني ” عين العرب ” السورية الحدودية الواقعة شرق نهر الفرات بالمدفعية الثقيلة.

وأوضحت ” وسائل الإعلام ” أن المدفعية التركية قصفت ” لمواقع لحزب العمال الكردستاني، وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني في مدينة عين العرب المحتلة من قبل العمال الكردستاني ” ، لافتة إلى أن سبب القصف هو إعاقة الأنشطة الإرهابية وأعمال بناء الخنادق والتحصينات.

هذا وشنت ” تركيا ” عمليتين عسكريتين هما ” درع الفرات ” و ” غصن الزيتون ” غرب نهر الفرات، وهذه هي المرة الأولى التي تستهدف شرق نهر الفرات، بعد تهديدات متكررة.

وكان الرئيس التركي ” أردوغان ” وجه خطابًا، يوم الجمعة، قال فيه: ” تحذير أخير لمن يعرضون حدود تركيا للخطر، مؤكدًا أن أنقرة عازمة على التركيز على المقاتلين الأكراد السوريين شرقي نهر الفرات ” .

وأكمل ” أردوغان ” ، الذي كان يتحدث لمجموعة من القياديين الإقليميين في حزب العدالة والتنمية في أنقرة، أن تركيا ستصب تركيزها على شرقي نهر الفرات في سوريا وليس منطقة منبج بسبب وجود وحدات حماية الشعب الكردية.