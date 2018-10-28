3 خطوات يجب التأكد منها قبل شراء العطر.. تعرّف عليها

علي القحطاني(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن المواد التي يمكن أن تسبب التحسس متواجدة في الزيوت العطرية بشكل طبيعي، وتكاد تتواجد في جميع منتجات العطور، وقد تؤثر على بعض الأشخاص.

ووضعت الهيئة 3 أمور يجب التأكد منها قبل شراء العطر وهي:

1- التأكد من وجود قائمة بالمكونات التي يحتويها العطر.

2- خلط الزيوت العطرية أو تخفيفها بمذيب يعتبر مخالفًا.

3- التأكد من أن العطور والزيوت العطرية مدرجة لدى الهيئة من خلال تطبيق الهيئة أو الموقع الإلكتروني، ولا يقتضي ذلك ضمان مأمونية المنتج.

وأشارت الهيئة، إلى أنه يمكن إبلاغها عن وجود أي مخالفة على الرقم 19999.