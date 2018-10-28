أمانة الحدود الشمالية تحذر من انتشار السيارات المتهالكة في الأحياء

عادل الحربي(صدى):

حذرت أمانة الحدود الشمالية من انتشار السيارات المتهالكة والمحملة في أحياء المدينة، مما يسبب تشوه بصري.

وقالت الأمانة في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” إشارة إلى خطة أمانة منطقة الحدود الشمالية لعام 2018 في تحقيق هدف تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية أحد أهداف رؤية المملكة 2030 والمنبثق منه مبادرة معالجة التشوه البصري حيث إنه من أحد الملوثات البصرية انتشار السيارات المتهالكة والمحملة في أحياء المدينة وعليه فإن الأمانة تهيب لجميع المواطنين التعاون معها بإزالة مايخصهم من سيارات حتى لا تتعرض لازالتها من قبل الأمانة حسب النظام حيث أنه ستجرى حملة مكثفة للإزالة ” .

وأضافت: ” وتهيب أمانة منطقة الحدود الشمالية والبلديات التابعة بجميع المواطنين والمقيمين بالمنطقة سعيا لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والتي منها هدف تحسين المشهد الحضري المدن السعودية والمندرجة تحته مبادرة معالجة التشوه البصري ” أنه من يرى سيارة متهالكة اومهملة داخل أحياء المدينة التي يسكنها اشعار الأمانة أو البلدية المختصة عاجلا حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات النظامية لازالتها لأنه يلزم القضاء على هذه الظاهرة ” .