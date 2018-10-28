” صحة جدة ” تُنهي إجراءات تعيين 300 من خريجي الدبلومات

نايف السالم(صدى):

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، اليوم الأحد عن إنهاء إجراءات توظيف 300 فني من الكوادر السعودية، من خريجي الدبلومات الصحية الذين سيلتحقون بالعمل في مستشفيات المحافظة مع بداية هذا الاسبوع .

وتضمنت التعيينات الجديدة على مختلف التخصصات الطبية، حيث شملت التمريض والإدارة الصحية والتخدير والتغذية والسكرتارية الطبية، بالإضافة إلى العلاج الطبيعي والإسعاف والطوارئ ونظم المعلومات والأسنان والأجهزة الطبية والأشعة والصيدلة والمختبرات والعلاج التنفسي والوبائيات.

كما اشتملت التعيينات على التخصصات الصحية في برنامج الطب المنزلي الذي يهدف إلى تقديم الخدمات الصحية للمرضى في المنازل من خلال الفرق المتخصصة.