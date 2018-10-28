تحت إشراف مدير مستشفى الدلم تنظيم ورشة عمل لعلاج جذور الأسنان بأحدث الطرق

الخرج(صدى):

ممثلا بقسم الشؤون الأكاديمية والتدريب أقام مستشفى الأمير سلمان بن محمد بالدلم محاضرة و ورشة عمل للاطلاع على آخر مستجدات علاج الجذور موجهة لأطباء الأسنان.

وحضر سعادة الدكتور إبراهيم الدخيني مدير المستشفى المحاضرة وورشة العمل التي ألقاها استشاري علاج العصب د. هادي محمد العمري و أشرف على الجزء العملي الدكتور محمد ابو القمصان استاذ مساعد اصلاح الأسنان بحضور عدد من أطباء الأسنان من داخل المستشفى وخارجه.

وفي نهاية المحاضرة قام الدكتور الدخيني بتكريم المشاركين في تقديمها بشهادات شكر وتقدير ، فيما أكدّت الاخصائية سالي ابراهيم رئيس الشوون الاكاديمية والتدريب أنهم حريصون على متابعة آخر مستجدات الحقل الصحي في مختلف التخصصات، معبرة عن شكرها للدكتور طارق جلال و الدكتور سامح فتحي من شركة دنتس بلاي للمشاركة ودعم الجانب العملي بالمحاضرة بالمعدات والمواد التي ساهمت في إيصال المعلومة للحضور.