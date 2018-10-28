النيابة العامة توضح شروط قبول البلاغات والشكاوي

عادل الحربي (صدى):

أكدت النيابة العامة، اليوم الأحد، على أنه يجب أن يسجل رجل الضبط البلاغ أو الشكوى في كافة الجرائم في سجل يشتمل على 3معلومات.

وقالت النيابة العامة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إن يجب على السجل أن يتضمن ملخص البلاغ أو الشكوى – وقت واسم مقدم البلاغ أو الشكوى ـ إن وجد ـ واسم متلقيه – والإجراءات المتخذة على البلاغ أو الشكوى.

وفي وقت سابق أوضحت النيابة العامة، أنه على رجل الضبط الجنائي أن يبرز ما يثبت شخصيته، وصفته عند مباشرة اختصاصه.