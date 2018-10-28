الإحصاء: أعلى نسبة هطول للأمطار بالمملكة منذ 7 أعوام كانت في 2016

نايف السالم(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء المعدل السنوي لهطول الأمطار في المملكة للأعوام 2010-2017م، حيث اتضح أن عام 2016 شهد أكبر نسبة هطول الأمطار خلال هذه الفترة.

وشهد العام 2010 ، نسبة هطولات من الأمطار تقدر بـ86، وفي 2011 كانت النسبة 73 ملليمترًا، وفي 2012 كانت النسبة 62، أما في 2013 فكانت 97 ملليمترًا، وفي 2014 كانت 62 ملليمترًا.

وبلغت النسبة في عام 2015 74 ملليمترًا، وفي العام 2016 كانت أعلى نسبة أمطار وبلغت 99 ملليمترًا، وفي عام 2017 كانت النسبة 72 ملليمترًا.