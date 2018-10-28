توجيه من وزير الشؤون الإسلامية بمعالجة اتجاه القبلة في جامع المثنى بحفر الباطن

علي القحطاني (صدى):

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأحد، توجيه بإيقاف الصلاة مؤقتاً بجامع المثنى بن حارثة بمحافظة حفر الباطن.

ويأتي ذلك بعد رصد انحراف بالقبلة وفق تقرير اللجنة المكلفة للتأكد من الاتجاه الصحيح للقبلة وإنهاء كافة الإجراءات لمعالجة اتجاه القبلة للجامع المذكور.

وقال مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية الشيخ عمر بن فيصل الوطبان الدويش: قد تم تشكيل لجنة مختصة على الفور للوقوف على الجامع المذكور وتبين صحة الملاحظات والتي تمثلت بوجود انحراف بالقبلة، وبناءً عليه تم تعديل الفرش بالمصلى للجامع بما يتوافق مع الاتجاه الصحيح للقبلة وذلك في تاريخ 6/2/1440هـ، مشيراً إلى أنه سيتم إقفال الجامع مؤقتاً اعتبارًا من يوم غد الاثنين الموافق 20/2/1440هـ.