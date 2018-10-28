بالصور.. ” كبار العلماء ” توضح حكم تسمية المطر هدية السماء

علي القحطاني(صدى):

نشر الحساب الرسمي للجنة الدائمة للفتوة بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، اليوم الأحد، تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تضمنت صور لحكم اللجنة حول تسمية الأمطار ” بهدية السماء ” أو المصطلحات الإعلامية بخصوص هذا الشأن.

وأفتت ” اللجنة ” ، بوجوب نسب الفضل لله بهطول الأمطار وأنها رحمة وهدية من الله وذلك وفقًا للحديث الشريف الذي رواه ” زيد بن خالد الجهني ” عن الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: ” أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: ” مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب ” .