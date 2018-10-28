بالصور.. إتاحة الحجز في أربع مشاريع جديدة للفلل السكنية الجاهزة

نايف السالم(صدى):

أطلقت وزارة الإسكان أربعة مشاريع جديدة للفلل السكنية ضمن مشاريع الوزارة الجاهزة في أربع مدن (الهفوف، الأفلاج، حائل، البدائع) توفر 1767 فيلا سكنية، وذلك ضمن برنامج ” سكني 2018 ” الذي يستهدف في عامه الثاني تخصيص 300 ألف خيار سكني وتمويلي للمستفيدين.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي اليوم الأحد، أن هذه المشاريع متاحة للحجز أمام المستفيدين المسجلين في قوائم الوزارة، كما أنه سيتم تسليمها للمواطنين بعد اكتمال إجراءات الحجز

النهائي، مبيّنة أنه بإمكان المواطنين زيارة فيلا المعاينة والحجز التي تم تأثيثها وتجهيزها بشكل كامل في كل مشروع، إضافة إلى بعض المزايا والخصومات التي يتحصل عليها المستفيدين من أشهر شركات الأثاث في المملكة، وذلك بعد تأكيد الحجز للفيلا السكنية.

وشملت المشاريع التي أعلنت عنها وزارة الإسكان مشروع الهفوف والذي يضم نموذجين (إسكان الأحساء A) و(إسكان الأحساء B) اللذان يوفران 500 فيلا سكنية، حيث تبلغ قيمة الفيلا الجاهزة بالمشروع الأول (440,500 ريال) وبأقساط شهرية تبدأ من (1,469 ريال)، أما الآخر فتبلغ قيمة الفيلا (446,500 ريال) وبقسط شهري يبدأ من (1,488 ريال)، علماً أن مساحة الأرض لكل فيلا هي 500 متر مربع، ويضم المشروع الذي تبلغ مساحته الإجمالية (470,611 متر مربع)، مساجد وحدائق، وأراضي مخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة، وللجهات الحكومية.