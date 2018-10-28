بالفيديو.. استمرار هطول الأمطار على مدينة الرياض والمحافظات المجاورة

حمود العنزي (صدى):

شهدت مدينة الرياض والمحافظات المجاورة لها هطول أمطار سالت على إثرها الأودية والشعاب ،ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

كانت قد هطلت أمطار متوسطة مساء أمس وصباح اليوم على محافظة الدوادمي وعلى المراكز والقرى التابعة لها .

واطلقت مديرية الدفاع المدني تحذيراتها من استمرار التقلبات الجوية، مؤكدة على ضرورة توخي الحيطة والحذر في هذه الظروف .