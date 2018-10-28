في اختتام بطولة لعبة ” البلوت ” .. من سيربح المليون؟

نواف السالم(صدى):

يتنافس في الجولات النهائية لبطولة لعبة ” البلوت ” التي ينظمها اتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية، فريق يضم عبدالله الشهراني ورزق الله العتيبي، وفريق ثان يضم سامي العوفي ومحمد آل ضعين، وثالث يضم ضويحي السبيعي ومسفر العرجاني، وفريق رابع يضم صقر العمار وبدر القحطاني.

وتختتم منافسات البطولة، مساء اليوم الأحد، حيث ستلعب الفرق الأربعة، لتحديد الفريقين المتأهلين للنهائي، والذين سيلتقيان في الجولة الختامية عند الساعة الثامنة، ومن ثم سيربح الفائز الجائزة الكبرى القيمة للبطولة وقدرها مليون ريال (نحو 266 ألف دولار)، إلا أنه من الصعب التنبؤ بالفريق الفائز؛ لكون اللعبة تعتمد على الحظ في قسم كبير منها.

وتبلغ جوائز المسابقة في هذه النسخة مليوني ريال، سيخصص منها مليون ريال للفريق الفائز بالمركز الأول، ونصف مليون ريال لصاحب المركز الثاني، و300 ألف ريال لصاحب المركز الثالث، و200 ألف ريال للفريق الذي يحل في المركز الرابع.

وضمت البطولة أكثر من 20 ألف لاعب، انقسموا إلى نحو 10 آلاف فريق، قبل أن تتأهل 4 فرق فقط للجولات الختامية، كما أقيمت منافسات البطولة في الصالات الخضراء في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، منذ 17 أكتوبر الجاري.