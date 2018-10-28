مركز العمليات الأمنية يحذر مستخدمي طريق ” الطائف – الباحة ” من الأمطار

عادل الحربي (صدى):

حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من هطول أمطار متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء متفرقة من طريق ” الطائف – الباحة “.

وقال المركز الوطني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : نود أخذ الحيطة والحذر لمرتادي الطريق.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على ” جازان – عسير – الباحة – مكة المكرمة 0- المدينة المنورة – القصيم – الرياض ” ، غدًا.