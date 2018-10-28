” عائض القرني ” يوضح كيف يكون الإنسان في حفظ الله؟

علي القحطاني (صدى):

أوضح الداعية الدكتور عائض القرني اليوم الأحد، كيف يكون الإنسان دائمًا في حفظ الله، مؤكدًا أن الصلوات الخمس من أهم العوامل التي تجعلك في رعاية الله سبحانه و تعالى.

وقال القرني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : بحول الله، وبقدرته، وبرحمته، إذا صلّيت الصلوات الخمس وحافظت عليها في أوقاتها، فسوف يرتاح ضميرك، ويطمئن قلبك، وتهدأ نفسك، ويُصبح النجاح حليفك، والفلاح نصيبك.

وأضاف : سوف تكون في حفظ الله، ورعاية الله، وولاية الله، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.