” عائض القرني ” يوضح كيف يكون الإنسان في حفظ الله؟
أوضح الداعية الدكتور عائض القرني اليوم الأحد، كيف يكون الإنسان دائمًا في حفظ الله، مؤكدًا أن الصلوات الخمس من أهم العوامل التي تجعلك في رعاية الله سبحانه و تعالى.
وقال القرني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : بحول الله، وبقدرته، وبرحمته، إذا صلّيت الصلوات الخمس وحافظت عليها في أوقاتها، فسوف يرتاح ضميرك، ويطمئن قلبك، وتهدأ نفسك، ويُصبح النجاح حليفك، والفلاح نصيبك.
وأضاف : سوف تكون في حفظ الله، ورعاية الله، وولاية الله، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57101 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجزاك خير ويبارك فيك .. آمين ,,
ابن البلد[ عدد التعليقات: 1218 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاك الله خير