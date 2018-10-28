بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على ” جازان – عسير – الباحة – مكة المكرمة 0- المدينة المنورة – القصيم – الرياض ” .

كما توقعت هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ” الشرقية – وادي الدواسر – حائل ”

في حين يستمر انخفاض في درجات الحرارة يصحب بنشاط في الرياح السطحية على شمال المملكة.