بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على ” جازان – عسير – الباحة – مكة المكرمة 0- المدينة المنورة – القصيم – الرياض ” .
كما توقعت هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ” الشرقية – وادي الدواسر – حائل ”
في حين يستمر انخفاض في درجات الحرارة يصحب بنشاط في الرياح السطحية على شمال المملكة.
حالة #الطقس ليوم الإثنين 1440/2/20هـ الموافق 2018/10/29م في #المملكة #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة#طقس_السعودية #نرصد_ونحمي pic.twitter.com/3qoLIzPcGb
— الأرصاد وحمايةالبيئة (@PmeMediacen) October 28, 2018
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