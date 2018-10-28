السجن 3 سنوات وغرامة مليوني ريال لهذه الجريمة
يعتبر انتحال الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي جريمة معلوماتية، تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات، أو غرامة مالية قدرها مليونيّ ريال.
وأوضح حساب ” كلنا أمن ” على موقع ” تويتر ” ، كيفية الإبلاغ عن منتحل الشخصية عبر التطبيق في خطوات وهي:
1- اختيار الجهة الخاصة ببلاغات الجرائم المعلوماتية وهي الدوريات الأمنية.
2- ستظهر لك قائمة الملاحظات قم بكتابة الملاحظات الخاصة دول البلاغ.
3- قم برفع صورة مصورة للبلاغ الخاص بالجرائم المعلوماتية.
4- بعد تعبئة الملاحظات الخاصة بالبلاغ ورفع الصورة المصورة، بإمكانك إرسال البلاغ للقسم المختص.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57101 ] نشر منذ 1 ساعة
ممتاز ,,