السجن 3 سنوات وغرامة مليوني ريال لهذه الجريمة

نايف السالم(صدى):

يعتبر انتحال الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي جريمة معلوماتية، تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات، أو غرامة مالية قدرها مليونيّ ريال.

وأوضح حساب ” كلنا أمن ” على موقع ” تويتر ” ، كيفية الإبلاغ عن منتحل الشخصية عبر التطبيق في خطوات وهي:

1- اختيار الجهة الخاصة ببلاغات الجرائم المعلوماتية وهي الدوريات الأمنية.

2- ستظهر لك قائمة الملاحظات قم بكتابة الملاحظات الخاصة دول البلاغ.

3- قم برفع صورة مصورة للبلاغ الخاص بالجرائم المعلوماتية.

4- بعد تعبئة الملاحظات الخاصة بالبلاغ ورفع الصورة المصورة، بإمكانك إرسال البلاغ للقسم المختص.