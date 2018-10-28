جيسوس: لا نهتم لاسم الفريق الذي يلعب أمامنا.. ومباراة نفط العراقي ذات أهمية

نواف السالم(صدى):

أكد البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، أنه يتعامل مع جميع المباريات بنفس التركيز والتحضيرات، مضيفًا أن مباراة فريقه أمام نفط العراقي غدًا الاثنين ذات أهمية كبيرة.

وأوضح أن بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، كأي بطولة يلعب بها الفريق مضيفًا: ” لا نهتم كثيرا لاسم الفريق الذي يلعب أمامنا كل ما يهمنا هو جاهزيتنا، ونتمنى أن نخرج بالفوز أمام نفط العراقي ونقدّم كرة قدم عالية بنفس ما قدمناه أمام الاتحاد ” .

وأشار إلى أنه قرّر الاعتماد ” المعيوف ” في البطولة العربية بديلا عن الحبسي، قائلًا : ” هو حارس مجتهد ودائما يعد نفسه بطريقة إيجابية والمعيوف يمتلك تاريخ يجبر الكل أن يحترمه ” .