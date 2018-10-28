على خط الهجرة النبوية.. رحالة سعودي يصل إلى المدينة سيرًا

نايف السالم(صدى):

نجح الرحالة السعودي ياسر الحمدي، في قطع مسافة 455 كيلو متر سيرًا على الأقدام، حيث وصل اليوم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، في رحلة استغرقت 12 يوماً على خط الهجرة النبوية.

يأتي ذلك ضمن مبادرة مجموعة السنبلة بالتعاون مع جمعية زهرة لسرطان الثدي تحت شعار ” أمشي عشانها ” ، حيث كانت الرحلة تهدف إلى التوعية بمرض سرطان الثدي وتشجيع السيدات في المملكة على الفحص المبكر.

واستقبل أهالي المدينة المنورة الرحالة ياسر الحميد بحفاوة شديدة ووسط أجواء مفعمة بالترحيب والتصفيق الحار من الجميع، حيث كان في استقباله رئيس مجلس إدارة مجموعة السنبلة سامر إبراهيم كردي، وعدد كبير من مختلف الجهات، وأفراد المجتمع.

من جانبه، شكر ” كردي ” جمعية زهرة لسرطان الثدي لدورها البارز في التوعية بهذا المرض، والرحالة ياسر الحميد، الذي تكبّد مشاق السفر بصبر وعزيمة لإيصال الرسالة التوعية لكافة أفراد المجتمع، وكل من أسهم في دعم وإنجاح هذه المبادرة.