تعليم الطائف يحقق المستوى الذهبي في مسابقة المهارات الأدبية

بدرية المالكي(صدى):

حققت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف المستوى الذهبي في مسابقة المهارات الأدبية ، في فرعين من فروعها وهما الشعر والقصة ، لتتأهل بذلك الإنجاز إلى التصفيات النهائية على مستوى الوزارة ، والتي تقام فعالياتها الأسبوع القادم في النماص .

وتفصيلاً ، حقق الطالب عبدالله مطلق دوخي الحارثي من ثانوية طلائع المبدعين المستوى الذهبي في فرع القصة ، كما حقق أيضًا زميله عبدالله أحمد خميس الزهراني من ثانوية هوازن المستوى الذهبي في فرع الشعر، وتنمّي هذه المسابقة المهارات الأدبية لدى طلاب التعليم العام، وتنفذ سنويًا على جميع المستويات: (مدرسي، محلي، مركزي)، متضمنة مجالات (الشعر العربي الفصيح، والقصة القصيرة، والإلقاء والارتجال، وكتابة الرسائل البريدية)، وتتناول مختلف الموضوعات الوطنية والثقافية والاجتماعية.

وتهدف المسابقة إلى تعميق الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن، وتحصين الطلاب من الأفكار السلبية، وصقل مواهب الطلاب الأدبية، وتعويد الطلاب على الكتابة، وتحسين الخط، و تنمية مهارات الحفظ والإلقاء لدى الطلاب، وتعزيز الثقة لدى الطلاب ومساعدتهم على بناء شخصياتهم ، وأيضًا تشجيع الطلاب على التعبير عن أفكارهم بأسلوب أدبي إبداعي ، و تقدير الإنتاج الأدبي للطلاب. وقدم المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي التهنئة للطالبين على ما تحقق من إنجاز جديد متمنيا لهم التوفيق في المراحل القادمه . ومثمنًا جهود ادارة النشاط الطلابي ممثلة في مدير الادارة سامي العصيمي وزملائه في قسم النشاط الثقافي على الدعم والتحفيز والمتابعة للطلاب متمنا للجميع التوفيق.

الجدير بالذكر أن هذه المسابقة تستهدف طلاب المرحلتين الثانوية والمتوسطة في مدارس التعليم العام( الحكومي/ الأهلي)، والمدارس العالمية .