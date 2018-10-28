” شيماء سيف ” لوالدتها: أنتِ سبب كل حاجة حلوة في حياتي

أماني الغامدي(صدى):

وجهت الفنانة المصرية ” شيماء سيف ” ، رسالة حب عاطفية لوالدتها عبر حسابها الرسمي ” إنستغرام ” ، وذلك من خلال نشرها صورة التقطت لوالدتها أثناء حفل زفافها.

وعلقت ” شيماء ” عليها قائلة: ” كل حاجة حلوة في حياتي من بعد ربنا كنت السبب فيها، أنت الأب والأم والعيلة، وإنت الدعوة اللي بتفتح كل البيبان المقفلة، إنت اللي وقفت جنبي واقتنعتي بيا، أنت اللي عيشت حياتك كلها علشاني، أنت حبيبتي ونور عيني ياماما وحشتيني أوي وبحبك أوي ” .

والجدير بالذكر أن الصورة التي نشرتها الفنانة ” شيماء سيف ” حازت على أكثر من 122 ألف إعجاب .