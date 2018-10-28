هلع على طائرة الأمير هاري بعد فشل الهبوط.. وهذا ماحدث لزوجته!

لندن(صدى):

سادت حالة من الهلع على طائرة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل أثناء انتقالهما على من جزر فيدجي وتونغا إلى أستراليا.

وروى قبطان الطائرة، نيجل روسر تفاصيل الحادثة قائلا ” أثناء توجه الطائرة إلى أستراليا، كانت تقترب من مدرج الهبوط إلا أنني أبلغت بضرورة الانتظار لبعض الوقت وهو ما دفعني إلى التحليق مجدداً “.

وأضاف أن ركاب الطائرة ومنهم دوق ودوقة ساسكس اصيبول بالهلع، مؤكدا أن الحادثة لم تسفر عن أي نتائج سلبية.

ذكّر بحمل ميغان وبحالة التعب التي أصيبت بها خلال الجولة ودفعتها إلى الخلود إلى الراحة.

وكانت الدوقة تعرضت في وقت سابق لموقف غير متوقع وحدث هذا أثناء لقائها نساء إحدى الجمعيات في مجمع تجاري في فيدجي، فقد حرص المسؤولون عن أمنها على جعلها تغادر المكان بسبب قدوم عدد غير متوقع من المعجبين، وهو ما قد يشكل خطراً على حملها.