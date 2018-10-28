اختتام البرنامج التدريبي تطوير مهارات مدربات أمومة بالدلم

سعيد العجل(صدى):

اختتمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الدلم البرنامج التدريبي ( تطوير مهارات مدربات أمومة) يوم الخميس ١٦/ ٢ / ١٤٤٠هـ والذي يُعدّ المرحلة الأولى من مشروع أمومة المعتمد من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني والمعتمدة دولياً حيث نفذ البرنامج في مركز الأرجوان التابع للجنة يوم الأحد ١٢/ ٢ / ١٤٤٠هـ، قدمت البرنامج المدربة والمستشارة النفسية والأسرية ألماس محمد الهجن، على مدى ٥ أيام بواقع ٣٠ ساعة تدريبية، حيث شهد تفاعلاً كبيراً من المدربات المشاركات اللاتي بلغ عددهنّ ٣٣ مدربة من مختلف محافظات جنوب الرياض ( الدلم ، الخرج ، حوطة بني تميم ، الحريق ) ومراكز الخرج ( الهياثم ، الحزم ) وتنوّعت المشاركات ما بين مدربات معتمدات، ومشرفات تربويات، ومهتمات بالجانب الأسري، حيث ركّزت المرحلة الأولى على تدريب المدربات على ٤ حقائب تدريبة تناولت الأولاد من سنّ الولادة حتى سنّ ٢٥ : تأسيس الشخصية، التربية بالصحبة والحزم، التربية بالثقة والتفويض، التربية بالمساندة، أعقبها ورشة عمل آليات مبتكرة في التدريب.

ينطلقنَ بعدها لتدريب الأمهات في عِدّة بيئات نسائية مختلفة؛ لتحقيق هدف تأهيل أكثر من ٣٥٠٠ أم في أساليب التربية.

الجدير بالذكر أنّ مشروع أمومة هو مشروع وطني تطوعي ينطلق في عدد من مناطق ومدن وطننا الغالي، ويهدف إلى تدريب مدربات معتمدات على حقائب الأم المربية، تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية في تعزيز دور الأسرة، وتمكيناً للبيئات الاجتماعية والتعليمية من تقديم برامج تخصصية؛ لتأهيل الأمهات على الدور التربوي المنشود، ويجعلهنّ قادرات على إعداد جيل لديه قيم تمثّل هويته الإسلامية؛ ليكون قادراً على التعامل الصحيح والموزون مع متغيرات العصر، من خلال فريق عمل احترافي، وحقائب تدريبية محكّمة.

ترعى البرنامج كلاً من مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية، ومؤسسة محمد وعبدالله السبيعي الخيرية، وبالشراكة مع جمعية الشقائق بجدة.

وقدّمت إدارة لجنة التنمية الاجتماعية بالدلم بالشكر لكل لرعاة البرنامج وشركاء النجاح وكل من بادر وتفاعل وشارك وعمل على إنجاح هذه البرنامج النوعي.